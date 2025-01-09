«Чикаго» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» победил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла 9 января и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Блэкхокс».