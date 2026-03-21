«Чикаго» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Эвеланш» шайбы забросили Валерий Ничушкин, Мартин Нечас, Брок Нельсон и Назем Кадри. Единственный гол «Блэкхокс» забил Вьятта Кайсера.

«Колорадо» с 100 очками лидирует в Западной конференции и первым гарантировал выход в плей-офф. «Чикаго» идет на 14-й строчке — 64 очка в 69 матчах.

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