«Чикаго» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Игра прошла на арене «Юнайтед Центр» в Чикаго.

Единственную шайбу в матче забросил защитник гостей Кейл Макар.

«Эвеланш» набрали 37 очков и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, «Блэкхокс» с 24 очками — на 12-й строчке «Запада».