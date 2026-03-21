Ничушкин забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Колорадо» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

На 9-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Счет стал 4:1.

Для 31-летнего россиянина это 15-й гол в сезоне. Теперь у него 40 (15+25) очков в 59 играх.