«Чикаго» выиграл у «Колорадо», Михеев забил гол
«Чикаго» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой. Всего в этом сезоне он набрал 13 (8+5) очков.
«Чикаго» набрал 30 очков в 41 матчей и занимает последнее место в Западной конференции. «Колорадо» идет на 7-й строчке — 51 очко в 42 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Колорадо» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Пярссинен — 3, 6:14 — 0:1. Михеев — 8 (Бедард), 16:48 — 1:1. Назар — 1 (Дач, Терявяйнен), 30:17 — 2:1. Бедард — 11 (Бертуцци, Джонс), 51:54 — 3:1.
Вратари: Мразек — Майнер (56:33 — 59:53).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 20 (8+7+5) — 37 (14+12+11).
Наши: Михеев (17.31/2/+2) — -.
9 января. Чикаго. United Center. 17667 зрителей.
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|5
|Питтсбург
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|17
|25
|42
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|Торонто
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|56
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|50
|3
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|43
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|23
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|14
|58
|2
|Миннесота
|41
|26
|15
|56
|3
|Даллас
|39
|25
|14
|51
|4
|Колорадо
|42
|25
|17
|51
|5
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|42
|19
|23
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
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|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
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|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|28
|12
|59
|2
|Эдмонтон
|40
|25
|15
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|40
|17
|23
|39
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|Сан-Хосе
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12.01
13.01
14.01
|9.01
|03:30
|
Вашингтон – Ванкувер
|2 : 1 ОТ
|9.01
|03:30
|
Чикаго – Колорадо
|3 : 1
|9.01
|06:00
|
Юта – Флорида
|- : -
|9.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
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