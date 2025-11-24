«Колорадо» переиграл «Чикаго»

«Колорадо» выиграл у «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу на 39-й минуте забросил 27-летний канадский защитник гостей Кэйл Макар.

«Эвеланш» нанесли 25 бросков в створ ворот соперников, «Блэкхокс» — 22.

Эта победа стала для «Колорадо» девятой подряд. Он занимает первое место в таблице Восточной конференции — у команды 27 очков после 22 игр. «Чикаго» расположился на 12-м месте — 24 очка после 22 матчей.