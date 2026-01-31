«Чикаго» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» проиграл «Коламбусу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коннор Бедард и Фрэнк Назар, у гостей забили Чарли Койл (хет-трик) и Матье Оливье.

«Коламбус» выиграл в четвертом матче подряд. Он занимает десятое место в таблице Восточной конференции с 59 очками после 53 встреч. «Чикаго» потерпел пятое поражение подряд и идет на 12-м месте в Западной конференции (51 очко после 55 игр.

В следующем матче «Чикаго» 3 февраля примет «Сан-Хосе», «Коламбус» 1 февраля сыграет в гостях с «Сент-Луисом».

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