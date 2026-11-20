«Чикаго» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» прервал 5-матчевую серию поражений в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв «Чикаго» в гостях со счетом 4:2.

Счет в матче открыл Зак Веренски, а к середине второго периода Кент Джонсон удвоил преимущество гостей. «Чикаго» ответил шайбами Фрэнка Назара и Коула Смита, но Мэттью Найз и Адам Фантилли в третьем периоде установили окончательный счет.

Российский нападающий «Коламбуса» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. В сезоне-2026/27 на его счету 11 (2+9) очков в 20 играх.

После этой игры «Коламбус» с 16 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, а «Чикаго» с 14 очками идет на 15-й строчке на Западе.

В следующем матче «Блю Джэкетс» сыграют с «Торонто» 22 ноября, а «Блэкхокс» встретятся с «Калгари» 21 ноября.

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