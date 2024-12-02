«Чикаго» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» на выезде одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.

За «Блю Джэкетс» шайбы забросили Иван Проворов, Кент Джонсон, Шон Монахан, Данте Фаббро, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков.

Авторами голов «Блэкхокс» стали Коннор Бедард, Крэйг Смит и Ник Фолиньо.

«Коламбус» набрал 25 очков и идет 10-м на «Востоке», «Чикаго» с 18 очками занимает последнее, 16 место в Западной конференции.