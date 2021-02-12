«Коламбус» победил «Чикаго», команды забросили 11 шайб на двоих

«Коламбус» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

Победную шайбу забросил шведский форвард «Блю Джекетс» Кевин Стенлунд.

«Коламбус» занимает третье место в таблице Центрального дивизиона с 17 очками, «Чикаго» идет на пятой строчке с 16 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Коламбус» — 5:6 (0:1, 3:1, 2:4)

Голы: Аткинсон — 4 (мен., Фолиньо), 12:10 — 0:1. Митчелл — 1 (Кемпф, Хаймор), 20:21 — 1:1. Боден — 1 (Задоров, Дебринкэт), 21:17 — 2:1. Зутер — 6 (Кейн, Боден), 33:30 — 3:1. Рословик — 3 (бол., Доми, Джонс), 38:00 — 3:2. Кейн — 7 (бол., Дебринкэт), 40:29 — 4:2. Дженнер — 4 (бол., Аткинсон, Стенлунд), 46:39 — 4:3. Рословик — 4 (Аткинсон, Лайне), 47:59 — 4:4. Дебринкэт — 7 (Кейн, Боуи), 53:05 — 5:4. Дель Зотто — 1 (Аткинсон, Пик), 57:19 — 5:5. Стенлунд — 2 (Бьоркстранд, Дель Зотто), 58:46 — 5:6.

Вратари: Ланкинен (59:27) — Корписало.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 26 (9+10+7) — 43 (8+18+17).

Наши: Задоров (15.53/0/+1) — Гавриков (22.02/3/-1), Григоренко (9.40/0/0).

12 февраля. Чикаго. United Center.