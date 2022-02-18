«Коламбус» переиграл «Чикаго». Чинахов набрал 2 очка

«Коламбус» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Егор Чинахов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. На счету Владислава Гаврикова одна голевая передача.

«Чикаго» идет на 14-м месте в Западной конференции. «Коламбус» располагается на 10-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Коламбус» — 4:7 (2:3, 1:1, 1:3)

Голы: Дженнер — 20 (бол., Ворачек, Веренски), 6:58 — 0:1. Чинахов — 6 (Нюквист, Силлинджер), 7:11 — 0:2. Курашев — 4 (бол., Кубалик, Дак), 10:24 — 1:2. Карпентер — 1 (Коннолли, Курашев), 14:21 — 2:2. Доми — 9 (Чинахов), 16:55 — 2:3. Лайне — 14 (Гавриков, Дженнер), 20:09 — 2:4. Энтвистл — 5 (де Хаан, Карпентер), 38:02 — 3:4. Лайне — 15 (Дженнер), 47:58 — 3:5. Дебринкэт — 29 (Кейн, С. Джонс), 48:58 — 4:5. Бьоркстранд — 15 (Доми, Веренски), 51:57 — 4:6. Лайне — 16 (п.в., Нюквист, Гавриков), 59:55 — 4:7.

Вратари: Содерблум (56:35 — 59:55) — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (11+10+11) — 37 (16+8+13).

Наши: — - Гавриков (28.13/3/+4), Чинахов (14.57/5/+1).

18 февраля. Чикаго. United Center.