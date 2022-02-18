«Коламбус» переиграл «Чикаго». Чинахов набрал 2 очка
«Коламбус» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.
Российский нападающий «Блю Джэкетс» Егор Чинахов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. На счету Владислава Гаврикова одна голевая передача.
«Чикаго» идет на 14-м месте в Западной конференции. «Коламбус» располагается на 10-й строчке в Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Коламбус» — 4:7 (2:3, 1:1, 1:3)
Голы: Дженнер — 20 (бол., Ворачек, Веренски), 6:58 — 0:1. Чинахов — 6 (Нюквист, Силлинджер), 7:11 — 0:2. Курашев — 4 (бол., Кубалик, Дак), 10:24 — 1:2. Карпентер — 1 (Коннолли, Курашев), 14:21 — 2:2. Доми — 9 (Чинахов), 16:55 — 2:3. Лайне — 14 (Гавриков, Дженнер), 20:09 — 2:4. Энтвистл — 5 (де Хаан, Карпентер), 38:02 — 3:4. Лайне — 15 (Дженнер), 47:58 — 3:5. Дебринкэт — 29 (Кейн, С. Джонс), 48:58 — 4:5. Бьоркстранд — 15 (Доми, Веренски), 51:57 — 4:6. Лайне — 16 (п.в., Нюквист, Гавриков), 59:55 — 4:7.
Вратари: Содерблум (56:35 — 59:55) — Мерзликинс.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 32 (11+10+11) — 37 (16+8+13).
Наши: — - Гавриков (28.13/3/+4), Чинахов (14.57/5/+1).
18 февраля. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|51
|31
|20
|70
|2
|Каролина
|47
|32
|15
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|31
|18
|67
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|48
|24
|24
|49
|6
|Айлендерс
|44
|18
|26
|42
|7
|Филадельфия
|49
|15
|34
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|48
|33
|15
|71
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|47
|32
|15
|67
|4
|Бостон
|48
|27
|21
|58
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|47
|18
|29
|40
|7
|Баффало
|49
|16
|33
|40
|8
|Монреаль
|49
|9
|40
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|48
|35
|13
|74
|2
|Миннесота
|45
|30
|15
|63
|3
|Сент-Луис
|48
|28
|20
|62
|4
|Нэшвилл
|49
|28
|21
|60
|5
|Даллас
|47
|26
|21
|54
|6
|Виннипег
|48
|22
|26
|52
|7
|Чикаго
|50
|18
|32
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|47
|28
|19
|62
|2
|Вегас
|49
|28
|21
|59
|3
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|4
|Лос-Анджелес
|48
|24
|24
|55
|5
|Анахайм
|51
|23
|28
|55
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|47
|22
|25
|48
|8
|Сиэтл
|50
|16
|34
|36
|18.02
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|3 : 5
|18.02
|03:00
|
Рейнджерс – Детройт
|2 : 3 Б
|18.02
|03:00
|
Торонто – Питтсбург
|4 : 1
|18.02
|03:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|18.02
|03:00
|
Баффало – Оттава
|1 : 3
|18.02
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|4 : 1
|18.02
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|5 : 3
|18.02
|04:30
|
Чикаго – Коламбус
|4 : 7
|18.02
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|7 : 3
|18.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|68
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|68
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|48
|66
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|49
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|18
|1.91
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|31
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|37
|2.09