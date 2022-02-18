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Сегодня, 07:14

«Коламбус» переиграл «Чикаго». Чинахов набрал 2 очка

«Коламбус» переиграл «Чикаго»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Коламбус» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Егор Чинахов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. На счету Владислава Гаврикова одна голевая передача.

«Чикаго» идет на 14-м месте в Западной конференции. «Коламбус» располагается на 10-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Коламбус» — 4:7 (2:3, 1:1, 1:3)

Голы: Дженнер — 20 (бол., Ворачек, Веренски), 6:58 — 0:1. Чинахов — 6 (Нюквист, Силлинджер), 7:11 — 0:2. Курашев — 4 (бол., Кубалик, Дак), 10:24 — 1:2. Карпентер — 1 (Коннолли, Курашев), 14:21 — 2:2. Доми — 9 (Чинахов), 16:55 — 2:3. Лайне — 14 (Гавриков, Дженнер), 20:09 — 2:4. Энтвистл — 5 (де Хаан, Карпентер), 38:02 — 3:4. Лайне — 15 (Дженнер), 47:58 — 3:5. Дебринкэт — 29 (Кейн, С. Джонс), 48:58 — 4:5. Бьоркстранд — 15 (Доми, Веренски), 51:57 — 4:6. Лайне — 16 (п.в., Нюквист, Гавриков), 59:55 — 4:7.

Вратари: Содерблум (56:35 — 59:55) — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (11+10+11) — 37 (16+8+13).

Наши: — - Гавриков (28.13/3/+4), Чинахов (14.57/5/+1).

18 февраля. Чикаго. United Center.

Егор Чинахов
Хоккей
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Чикаго Блэкхокс
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1 Питтсбург 51 31 20 70
2 Каролина 47 32 15 68
3 Рейнджерс 49 31 18 67
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 48 24 24 49
6 Айлендерс 44 18 26 42
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 48 33 15 71
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 47 32 15 67
4 Бостон 48 27 21 58
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 47 18 29 40
7 Баффало 49 16 33 40
8 Монреаль 49 9 40 25
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 48 35 13 74
2 Миннесота 45 30 15 63
3 Сент-Луис 48 28 20 62
4 Нэшвилл 49 28 21 60
5 Даллас 47 26 21 54
6 Виннипег 48 22 26 52
7 Чикаго 50 18 32 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 47 28 19 62
2 Вегас 49 28 21 59
3 Эдмонтон 48 27 21 57
4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
5 Анахайм 51 23 28 55
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 47 22 25 48
8 Сиэтл 50 16 34 36
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Филадельфия – Вашингтон
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18.02 03:00
Рейнджерс – Детройт
 2 : 3 Б
18.02 03:00
Торонто – Питтсбург
 4 : 1
18.02 03:00
Монреаль – Сент-Луис
 3 : 2 ОТ
18.02 03:00
Баффало – Оттава
 1 : 3
18.02 03:30
Айлендерс – Бостон
 4 : 1
18.02 04:00
Виннипег – Сиэтл
 5 : 3
18.02 04:30
Чикаго – Коламбус
 4 : 7
18.02 05:00
Эдмонтон – Анахайм
 7 : 3
18.02 06:30
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