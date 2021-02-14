«Чикаго» обыграл «Коламбус» в овертайме
«Чикаго» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Блэкхокс» Алекс Дебринкэт.
«Чикаго» занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Коламбус» идет на пятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Лайне — 6 (Аткинсон), 6:39 — 0:1. Боден — 2 (Кейн, Задоров), 23:12 — 1:1. Аткинсон — 5 (Веренски, Джонс), 34:47 — 1:2. Седерберг — 1 (Курашев), 56:15 — 2:2. Дебринкэт — 8 (Кейн), 60:35 — 3:2.
Вратари: Ланкинен — Корписало.
Штраф: 7 — 9.
Броски: 31 (14+12+4+1) — 31 (9+10+12+0).
Наши: Задоров (18.33/1/0) — Гавриков (18.25/2/-1), Григоренко (9.25/0/-1).
14 февраля. Чикаго. United Center.
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