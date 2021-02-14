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«Чикаго» обыграл «Коламбус» в овертайме

06:34
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«Чикаго» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Блэкхокс» Алекс Дебринкэт.

«Чикаго» занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Коламбус» идет на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Лайне — 6 (Аткинсон), 6:39 — 0:1. Боден — 2 (Кейн, Задоров), 23:12 — 1:1. Аткинсон — 5 (Веренски, Джонс), 34:47 — 1:2. Седерберг — 1 (Курашев), 56:15 — 2:2. Дебринкэт — 8 (Кейн), 60:35 — 3:2.

Вратари: Ланкинен — Корписало.

Штраф: 7 — 9.

Броски: 31 (14+12+4+1) — 31 (9+10+12+0).

Наши: Задоров (18.33/1/0) — Гавриков (18.25/2/-1), Григоренко (9.25/0/-1).

14 февраля. Чикаго. United Center.

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