«Чикаго» — «Каролина»: видеообзор матча

«Каролина» на выезде одержала победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

«Каролина» набрала 108 очков в 79 матчах и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго» с 70 очками после 79 игр занимает 15-ю позицию в Западной конференции.

Следующий матч «Каролина» проведет 12 апреля на выезде против «Юты», «Чикаго» в этот же день примет «Сент-Луис».

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