«Каролина» в овертайме обыграла «Чикаго», у Орлова результативная передача
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победила «Чикаго» со счетом 4:3.
В составе «Харрикейнз» шайбы забросили Сет Джарвис, Йеспери Котканиеми, Джордан Стаал и Себастьян Ахо, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» голы на счету Филиппа Курашева, Тайлера Бертуцци и Райана Донато.
После этого матча «Каролина» с 59 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Чикаго» с 34 очками — на 15-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Каролина» — 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Курашев — 4 (Донато, Кревье), 9:46 — 1:0. Бертуцци — 17 (Джонс), 16:55 — 2:0. Джарвис — 16 (мен., Ахо, Дж. Слэвин), 21:25 — 2:1. Котканиеми — 7 (Робинсон, Дж. Слэвин), 27:26 — 2:2. Донато — 14 (Холл, Курашев), 39:41 — 3:2. Стаал — 10 (Мартинук, Орлов), 53:37 — 3:3. Ахо — 14 (Нечас, Дж. Слэвин), 60:59 — 3:4.
Вратари: Мразек — Андерсен.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (12+6+7+0) — 48 (15+13+19+1).
Наши: Михеев (16.04/2/0) — Орлов (17.40/2/+1), Свечников (16.29/3/-2).
21 января. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Каролина
|47
|28
|19
|59
|3
|Нью-Джерси
|49
|26
|23
|58
|4
|Коламбус
|47
|22
|25
|51
|5
|Рейнджерс
|46
|22
|24
|48
|6
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|7
|Питтсбург
|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|48
|30
|18
|62
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|45
|25
|20
|53
|4
|Оттава
|46
|24
|22
|52
|5
|Бостон
|48
|23
|25
|52
|6
|Монреаль
|46
|23
|23
|50
|7
|Детройт
|46
|21
|25
|46
|8
|Баффало
|46
|17
|29
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|48
|31
|17
|65
|2
|Миннесота
|47
|28
|19
|60
|3
|Даллас
|46
|29
|17
|59
|4
|Колорадо
|48
|28
|20
|57
|5
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|50
|6
|Юта
|46
|20
|26
|47
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|47
|29
|18
|62
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|43
|25
|18
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
|45
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|34
|21.01
|00:05
|
Сиэтл – Баффало
|6 : 4
|21.01
|02:00
|
Вегас – Сент-Луис
|4 : 5 Б
|21.01
|03:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|5 : 3
|21.01
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|3 : 1
|21.01
|04:30
|
Чикаго – Каролина
|3 : 4 ОТ
|21.01
|05:30
|
Юта – Виннипег
|5 : 2
|21.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|- : -