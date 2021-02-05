«Чикаго» победил «Каролину», несмотря на два очка Свечникова

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля обыграл «Каролину» (6:4).

Российский легионер «Харрикейнс» Андрей Свечников в проигранной встрече набрал два (1+1) очка. У хозяев по три очка заработали Патрик Кейн (1+2) и Доминик Кубалик (1+2).

После этой победы «Чикаго» находится на пятом месте в Центральной дивизионе, «Каролина» — четвертая, у обеих команд по 12 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Каролина» — 6:4 (3:1, 0:2, 3:1)

Голы: Ахо — 2 (Хэмилтон, Свечников), 1:15 — 0:1. Янмарк — 4 (бол., Кубалик, Курашев), 3:17 — 1:1. Кубалик — 3 (бол., Боден, Янмарк), 14:43 — 2:1. Шоу — 2 (бол., Кейн, Кубалик), 19:53 — 3:1. Нидеррайтер — 4 (Нечас, Славин), 20:42 — 3:2. Свечников — 6 (Хэмилтон), 20:50 — 3:3. Кейн — 6 (Седерберг), 42:41 — 4:3. Макгинн — 2 (Ахо, Пеши), 45:25 — 4:4. Дебринкэт — 3 (Зутер, Кейн), 52:22 — 5:4. Дебринкэт — 4 (п.в., Кейн), 59:47 — 6:4.

Вратари: Ланкинен — Раймер (58:35 — 59:47).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 35 (13+9+13) — 34 (5+17+12).

Наши: Задоров (17.56/0/0) — Свечников (17.11/3/+2).

5 февраля. Чикаго. United Center.