«Чикаго» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» — 5:2.

У гостей дубль оформил Джейкоб Пеллетье, 2 (1+1) очка у Егора Шаранговича, еще по голу забили Мэтт Коронато и Джейк Бин. У «Блэкхокс» шайбы забросили Луис Кревьер и Коннор Бедард, который набрал 100-е очко в НХЛ.