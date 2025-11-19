«Чикаго» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» на своем льду обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

«Блэкхокс» с 24 очками занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Флэймз» с 13 очками — на 16-й строчке «Запада».