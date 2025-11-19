«Чикаго» выиграл у «Калгари»

«Чикаго» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

«Чикаго» набрал 24 очка в 19 матчах и поднялся на 5-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на последней строчке — 13 очков в 21 игре.