«Чикаго» и «Детройт» интересуются Жафяровым
12:47
Как сообщил эксперт «СЭ» Николай Лемтюгов, третий бомбардир КХЛ, форвард «Торпедо» Дамир Жафяров получил предложения от «Чикаго» и «Детройта».
«Есть информация, что Жафяров настроен ехать в Северную Америку. У него есть предложения от «Чикаго» и «Детройта», — заявил Лемтюгов в эфире на YouTube-канале «СЭ».
Контракт Жафярова с нижегородским клубом завершается 30 апреля этого года. В 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 58 (20+38) очков при показателе полезности «+6».
В НХЛ 26-летний форвард не задрафтован ни одним клубом.
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