«Чикаго» и «Детройт» интересуются Жафяровым

Как сообщил эксперт «СЭ» Николай Лемтюгов, третий бомбардир КХЛ, форвард «Торпедо» Дамир Жафяров получил предложения от «Чикаго» и «Детройта».

«Есть информация, что Жафяров настроен ехать в Северную Америку. У него есть предложения от «Чикаго» и «Детройта», — заявил Лемтюгов в эфире на YouTube-канале «СЭ».

Контракт Жафярова с нижегородским клубом завершается 30 апреля этого года. В 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 58 (20+38) очков при показателе полезности «+6».

В НХЛ 26-летний форвард не задрафтован ни одним клубом.