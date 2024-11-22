«Чикаго» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» на своем льду выиграл у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Авторами голов «Блэкхокс» стали Теуво Терявяйнен, Крэйг Смит и Ник Фолиньо.

Единственную шайбу за «Пантерз» забросил Сэм Райнхарт.

«Чикаго» с 15 очками располагается на 15-й строчке Западной конференции, «Флорида» набрала 25 очков и занимает 6-е место на «Востоке».