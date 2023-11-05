«Чикаго» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Чикаго» с 8 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Флорида» с 11 очками — на 11-й строчке Востока.

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