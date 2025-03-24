Хоккей
24 марта, 00:41

«Чикаго» обыграл «Филадельфию», Федотов пропустил 7 шайб

Сергей Ярошенко
Иван Федотов.
Фото USA Today Sports

«Чикаго» дома выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У «Блэкхокс» шайбы забросили Райан Донато (дубль), Патрик Марун, Джо Велено, Коннор Бедард и Тайлер Бертуцци, результативной передачей отметился Илья Михеев. У «Флайерз» голы на счету Джейми Дрисдейла, Трэвиса Санхейма, Бобби Бринка и Трэвиса Конекны, также две результативные передачи отдал Матвей Мичков. 20-летний российский форвард набрал 50-е очко в своем дебютном сезоне.

«Чикаго» с 51 очком в 71 матче занимает 15-е место в Западной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке «Востока» — 65 очков в 72 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Филадельфия» — 7:4 (3:3, 3:1, 1:0)

Голы: Драйсдейл — 6 (Мичков, Силер), 3:59 — 0:1. Марун — 5 (Фолиньо, Михеев), 7:14 — 1:1. Велено — 6 (Бертуцци, Курашев), 8:01 — 2:1. Санхейм — 7 (Конекны, Мичков), 8:13 — 2:2. Бринк — 11 (Кэйтс, Форстер), 11:59 — 2:3. Бедард — 20, 18:12 — 3:3. Бертуцци — 19 (Курашев, Велено), 22:37 — 4:3. Донато — 24 (бол., Терявяйнен, Бедард), 26:43 — 5:3. Конекны — 24 (Драйсдейл, Кутюрье), 30:14 — 5:4. Донато — 25 (бол., Терявяйнен, Бертуцци), 33:27 — 6:4. Райхель — 7 (Марун, Власик), 42:13 — 7:4.

Вратари: Найт — Федотов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (9+16+3) — 28 (11+9+8).

Наши: Михеев (16.58/1/-1) — Замула (16.07/0/-2), Мичков (16.33/3/0).

23 марта. Чикаго. United Center.

  • НХЛ-СИЛА

    Федотову пора домой. В НХЛ так играть нельзя...

    24.03.2025

  • hant64

    У «Блэкхокс» шайбы забросили Райан Донато (дубль), Патрик Марун, Джо Велено и Тайлер Бертуцци, результативной передачей отметился Илья Михеев.________________ Шайб забили семь, но перечислены авторы пяти. СЭ, зачем вообще такие новости подавать, вы там совсем дЭбЫлы, что-ли?

    24.03.2025

    • Мичков набрал 50 очков в дебютном сезоне в НХЛ

    «Баффало» обыграл «Виннипег», у Наместникова результативная передача
