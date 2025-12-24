«Филадельфия» нанесла «Чикаго» шестое поражение подряд

«Филадельфия» на выезде переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Победу гостям принесли голы Трэвиса Конечны, Ноа Кейтса и Карла Грундстрема. Шон Кутюрье сделал две результативные передачи.

Единственную шайбу хозяев забросил Райан Донато.

«Филадельфия» (45 очков) поднялась на третье место в Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» (32 очка) потерпел шестое поражение подряд и продолжает замыкать таблицу Западной конференции.