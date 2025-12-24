«Филадельфия» нанесла «Чикаго» шестое поражение подряд
«Филадельфия» на выезде переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
Победу гостям принесли голы Трэвиса Конечны, Ноа Кейтса и Карла Грундстрема. Шон Кутюрье сделал две результативные передачи.
Единственную шайбу хозяев забросил Райан Донато.
«Филадельфия» (45 очков) поднялась на третье место в Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» (32 очка) потерпел шестое поражение подряд и продолжает замыкать таблицу Западной конференции.
Источник: Таблица НХЛ
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|73
|46
|27
|98
|2
|Питтсбург
|74
|37
|37
|90
|3
|Айлендерс
|75
|42
|33
|89
|4
|Коламбус
|74
|38
|36
|88
|5
|Филадельфия
|73
|37
|36
|86
|6
|Вашингтон
|74
|37
|37
|83
|7
|Нью-Джерси
|73
|38
|35
|78
|8
|Рейнджерс
|74
|30
|44
|69
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|73
|46
|27
|98
|2
|Баффало
|74
|45
|29
|98
|3
|Монреаль
|73
|42
|31
|94
|4
|Бостон
|74
|42
|32
|92
|5
|Оттава
|73
|38
|35
|86
|6
|Детройт
|73
|39
|34
|86
|7
|Торонто
|75
|32
|43
|77
|8
|Флорида
|73
|35
|38
|73
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|73
|49
|24
|108
|2
|Даллас
|74
|44
|30
|100
|3
|Миннесота
|74
|41
|33
|94
|4
|Юта
|74
|38
|36
|82
|5
|Нэшвилл
|74
|34
|40
|77
|6
|Виннипег
|73
|31
|42
|74
|7
|Сент-Луис
|73
|31
|42
|73
|8
|Чикаго
|74
|27
|47
|67
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|74
|41
|33
|87
|2
|Эдмонтон
|74
|37
|37
|83
|3
|Вегас
|75
|33
|42
|82
|4
|Лос-Анджелес
|73
|29
|44
|76
|5
|Сиэтл
|72
|32
|40
|75
|6
|Сан-Хосе
|72
|34
|38
|75
|7
|Калгари
|74
|31
|43
|70
|8
|Ванкувер
|73
|21
|52
|50
|31.03
|02:00
|Айлендерс – Питтсбург
|3 : 8
|31.03
|03:30
|Колорадо – Калгари
|9 : 2
|31.03
|05:00
|Сан-Хосе – Сент-Луис
|5 : 4
|31.03
|05:00
|Анахайм – Торонто
|4 : 5 ОТ
|31.03
|05:00
|Вегас – Ванкувер
|4 : 2
