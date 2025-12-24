Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

24 декабря 2025, 08:04

«Филадельфия» нанесла «Чикаго» шестое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Филадельфия» на выезде переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Победу гостям принесли голы Трэвиса Конечны, Ноа Кейтса и Карла Грундстрема. Шон Кутюрье сделал две результативные передачи.

Единственную шайбу хозяев забросил Райан Донато.

«Филадельфия» (45 очков) поднялась на третье место в Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» (32 очка) потерпел шестое поражение подряд и продолжает замыкать таблицу Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
24 декабря, 05:00. United Center (Чикаго)
Чикаго
Филадельфия
Источник: Таблица НХЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Чикаго Блэкхокс
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Каролина» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 73 46 27 98
2 Питтсбург 74 37 37 90
3 Айлендерс 75 42 33 89
4 Коламбус 74 38 36 88
5 Филадельфия 73 37 36 86
6 Вашингтон 74 37 37 83
7 Нью-Джерси 73 38 35 78
8 Рейнджерс 74 30 44 69
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 73 46 27 98
2 Баффало 74 45 29 98
3 Монреаль 73 42 31 94
4 Бостон 74 42 32 92
5 Оттава 73 38 35 86
6 Детройт 73 39 34 86
7 Торонто 75 32 43 77
8 Флорида 73 35 38 73
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 73 49 24 108
2 Даллас 74 44 30 100
3 Миннесота 74 41 33 94
4 Юта 74 38 36 82
5 Нэшвилл 74 34 40 77
6 Виннипег 73 31 42 74
7 Сент-Луис 73 31 42 73
8 Чикаго 74 27 47 67
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 74 41 33 87
2 Эдмонтон 74 37 37 83
3 Вегас 75 33 42 82
4 Лос-Анджелес 73 29 44 76
5 Сиэтл 72 32 40 75
6 Сан-Хосе 72 34 38 75
7 Калгари 74 31 43 70
8 Ванкувер 73 21 52 50
Результаты / календарь
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
31.03 02:00 Айлендерс – Питтсбург 3 : 8
31.03 03:30 Колорадо – Калгари 9 : 2
31.03 05:00 Сан-Хосе – Сент-Луис 5 : 4
31.03 05:00 Анахайм – Торонто 4 : 5 ОТ
31.03 05:00 Вегас – Ванкувер 4 : 2
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости