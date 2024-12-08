Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Чикаго»

Читать «СЭ» в

«Филадельфия» на выезде победила «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:100.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Джоэл Эмбиид. Он набрал 31 очко и сделал 12 подборов, оформив дабл-дабл.

«Филадельфия» занимает 12-е место в Восточной конференции НБА. «Чикаго» идет 11-м в таблице «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Филадельфия» — 100:108 (33:23, 17:39, 29:26, 21:20)

8 декабря. Чикаго. «United Center».