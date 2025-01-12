«Чикаго» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Эдмонтон» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

За «Ойлерз» шайбы забросили Василий Подколзин, Адам Хенрик, Кори Перри и Зак Хайман.

У «Блэкхокс» отличились Теуво Терявяйнен, Ник Фолиньо и Райан Донато.

«Эдмонтон» набрал 55 очков и занимает 4-е место в Западной конференции, «Чикаго» идет последним с 30 баллами.