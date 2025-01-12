«Эдмонтон» победил «Чикаго», Подколзин набрал два очка
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 4:3.
В составе «Ойлерз» 2 (1+1) очка набрал Василий Подколзин, еще по шайбе забросили Адам Хенрик, Кори Перри и Зак Хайман. У «Блэкхокс», которые в первом периоде вели со счетом 2:0, отличились Теуво Терявяйнен, Ник Фолиньо и Райан Донато.
После этого матча «Эдмонтон» с 55 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Чикаго» с 30 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Эдмонтон» — 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)
Голы: Терявяйнен — 10 (Дикинсон, Фолиньо), 4:45 — 1:0. Фолиньо — 11 (Терявяйнен, Мартинес), 15:01 — 2:0. Подколзин — 5 (Арвидссон, Драйзайтль), 20:22 — 2:1. Донато — 13 (Аллан, Холл), 30:03 — 3:1. Хенрик — 6 (Эмберсон, Подколзин), 35:49 — 3:2. Перри — 7 (Капанен), 37:30 — 3:3. Хаймэн — 14 (бол., Драйзайтль, Бушар), 47:18 — 3:4.
Вратари: Содерблум (57:48) — Пикар.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 22 (8+7+7) — 34 (9+15+10).
Наши: Михеев (18.09/1/-2) — Подколзин (14.34/3/+2).
12 января. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|42
|27
|15
|59
|2
|Нью-Джерси
|45
|26
|19
|56
|3
|Каролина
|43
|26
|17
|54
|4
|Коламбус
|43
|20
|23
|46
|5
|Питтсбург
|44
|18
|26
|44
|6
|Филадельфия
|43
|18
|25
|41
|7
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|40
|8
|Айлендерс
|41
|16
|25
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|44
|27
|17
|56
|2
|Флорида
|43
|25
|18
|53
|3
|Тампа-Бэй
|40
|22
|18
|47
|4
|Бостон
|45
|21
|24
|47
|5
|Монреаль
|42
|20
|22
|44
|6
|Оттава
|41
|20
|21
|43
|7
|Детройт
|41
|19
|22
|42
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|61
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|41
|27
|14
|55
|4
|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
|Сент-Луис
|44
|20
|24
|44
|6
|Юта
|41
|18
|23
|43
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|43
|14
|29
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|28
|13
|59
|2
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|55
|3
|Лос-Анджелес
|39
|24
|15
|53
|4
|Ванкувер
|42
|19
|23
|48
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|42
|17
|25
|39
|7
|Сиэтл
|43
|18
|25
|39
|8
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|32
|12.01
|00:05
|
Питтсбург – Оттава
|0 : 5
|12.01
|00:05
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 6
|12.01
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|0 : 3
|12.01
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|3 : 0
|12.01
|03:00
|
Филадельфия – Анахайм
|6 : 0
|12.01
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|1 : 2
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Даллас
|1 : 2 Б
|12.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|12.01
|03:00
|
Чикаго – Эдмонтон
|3 : 4
|12.01
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|- : -
|12.01
|05:00
|
Юта – Айлендерс
|- : -
|12.01
|06:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|- : -
|12.01
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|- : -
|12.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|12.01
|23:00
|
Детройт – Сиэтл
|- : -