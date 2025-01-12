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Сегодня, 05:41

«Эдмонтон» победил «Чикаго», Подколзин набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 4:3.

В составе «Ойлерз» 2 (1+1) очка набрал Василий Подколзин, еще по шайбе забросили Адам Хенрик, Кори Перри и Зак Хайман. У «Блэкхокс», которые в первом периоде вели со счетом 2:0, отличились Теуво Терявяйнен, Ник Фолиньо и Райан Донато.

После этого матча «Эдмонтон» с 55 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Чикаго» с 30 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Эдмонтон» — 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)

Голы: Терявяйнен — 10 (Дикинсон, Фолиньо), 4:45 — 1:0. Фолиньо — 11 (Терявяйнен, Мартинес), 15:01 — 2:0. Подколзин — 5 (Арвидссон, Драйзайтль), 20:22 — 2:1. Донато — 13 (Аллан, Холл), 30:03 — 3:1. Хенрик — 6 (Эмберсон, Подколзин), 35:49 — 3:2. Перри — 7 (Капанен), 37:30 — 3:3. Хаймэн — 14 (бол., Драйзайтль, Бушар), 47:18 — 3:4.

Вратари: Содерблум (57:48) — Пикар.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (8+7+7) — 34 (9+15+10).

Наши: Михеев (18.09/1/-2) — Подколзин (14.34/3/+2).

12 января. Чикаго. United Center.

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 42 27 15 59
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 43 26 17 54
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 44 18 26 44
6 Филадельфия 43 18 25 41
7 Рейнджерс 41 19 22 40
8 Айлендерс 41 16 25 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 43 25 18 53
3 Тампа-Бэй 40 22 18 47
4 Бостон 45 21 24 47
5 Монреаль 42 20 22 44
6 Оттава 41 20 21 43
7 Детройт 41 19 22 42
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 42 26 16 56
3 Даллас 41 27 14 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 41 18 23 43
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 43 14 29 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 28 13 59
2 Эдмонтон 42 26 16 55
3 Лос-Анджелес 39 24 15 53
4 Ванкувер 42 19 23 48
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 42 17 25 39
7 Сиэтл 43 18 25 39
8 Сан-Хосе 44 13 31 32
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12.01 00:05
Питтсбург – Оттава
 0 : 5
12.01 00:05
Баффало – Сиэтл
 2 : 6
12.01 03:00
Торонто – Ванкувер
 0 : 3
12.01 03:00
Виннипег – Колорадо
 3 : 0
12.01 03:00
Филадельфия – Анахайм
 6 : 0
12.01 03:00
Сент-Луис – Коламбус
 1 : 2
12.01 03:00
Монреаль – Даллас
 1 : 2 Б
12.01 03:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 2 ОТ
12.01 03:00
Чикаго – Эдмонтон
 3 : 4
12.01 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 - : -
12.01 05:00
Юта – Айлендерс
- : -
12.01 06:00
Калгари – Лос-Анджелес
 - : -
12.01 06:00
Вегас – Рейнджерс
- : -
12.01 06:00
Сан-Хосе – Миннесота
 - : -
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