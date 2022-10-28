«Эдмонтон» прервал победную серию «Чикаго»
«Чикаго» проиграл «Эдмонтону» (5:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ойлерз» одержали третью победу кряду и прервали четырехматчевую победную серию «Блэкхокс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Эдмонтон» — 5:6 (2:1, 2:2, 1:3)
Голы: Хаймэн — 4 (Макдэвид, Кейн), 10:29 — 0:1. Атанасиу — 2 (Доми), 13:20 — 1:1. Р. Джонсон — 1 (К. Джонс, Блэкуэлл), 15:38 — 2:1. Макдэвид — 6 (Бушар, Кулак), 20:18 — 2:2. Тэйвз — 4 (бол., Доми, Кейн), 21:33 — 3:2. Макдэвид — 7 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 28:28 — 3:3. Доми — 4 (бол., Рэддиш, Кейн), 36:46 — 4:3. Нюджент-Хопкинс — 5 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 40:24 — 4:4. Макдэвид — 8 (бол., Бушар, Нюджент-Хопкинс), 50:16 — 4:5. Кейн — 2 (Маккейб, К. Джонс), 56:49 — 5:5. Драйзайтль — 4 (Кейн, Ямамото), 59:22 — 5:6.
Вратари: Стэлок — Кэмпбелл.
Штраф: 18 — 22.
Броски: 36 (12+16+8) — 38 (14+12+12).
28 октября. Чикаго. United Center. 13685 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|7
|5
|2
|10
|2
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|3
|Питтсбург
|7
|4
|3
|9
|4
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|8
|6
|Рейнджерс
|8
|3
|5
|8
|7
|Айлендерс
|7
|3
|4
|6
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|7
|1
|14
|2
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|3
|Баффало
|7
|4
|3
|8
|4
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|5
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|6
|Детройт
|7
|3
|4
|8
|7
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|8
|5
|3
|11
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|7
|4
|3
|8
|4
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|5
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|7
|6
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|7
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|6
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Сиэтл
|8
|3
|5
|8
|5
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|8
|6
|Сан-Хосе
|9
|2
|7
|4
|7
|Анахайм
|7
|1
|6
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
|28.10
|02:00
|
Баффало – Монреаль
|2 : 3
|28.10
|02:00
|
Бостон – Детройт
|5 : 1
|28.10
|02:00
|
Оттава – Миннесота
|2 : 4
|28.10
|02:00
|
Филадельфия – Флорида
|4 : 3
|28.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|6 : 2
|28.10
|03:30
|
Даллас – Вашингтон
|2 : 0
|28.10
|03:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|5 : 6
|28.10
|05:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|28.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|- : -
|28.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|15
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|8
|15
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|15
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|8
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|1.17
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43