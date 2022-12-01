«Эдмонтон» на выезде обыграл «Чикаго», Драйзайтль набрал три очка
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 5:4.
В составе «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Леон Драйзайтль, по 2 (1+1) очка у Коннора Макдэвида, Райана Нюджента-Хопкинса и Маттиаса Янмарка. У «Блэкхокс» дубль оформил Макс Доми, по голу забили Борис Катчук и Маккензи Энтвистл.
После этого матча «Эдмонтон» с 26 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Чикаго» с 16 очками — на 15-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Эдмонтон» — 4:5 (0:0, 1:2, 3:3)
Голы: Драйзайтль — 14 (Нерс, Кулак), 20:54 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 10 (Пулюярви, Янмарк), 29:48 — 0:2. Катчук — 1 (Дж. Джонсон, Энтвистл), 34:33 — 1:2. Макдэвид — 18 (Драйзайтль, Кулак), 41:18 — 1:3. Янмарк — 1 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 50:00 — 1:4. Доми — 6 (бол.), 52:37 — 2:4. Энтвистл — 1 (Р. Джонсон), 52:56 — 3:4. Драйзайтль — 15 (Макдэвид, Хаймэн), 55:21 — 3:5. Доми — 7 (бол., Кейн), 58:49 — 4:5.
Вратари: Содерблум (58:44 — 58:49, 59:13) — Скиннер.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 25 (6+7+12) — 41 (14+11+16).
Наши: — .
1 декабря. Чикаго. United Center. 15397 зрителей.
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Детройт – Баффало
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|1.12
|03:00
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Оттава – Рейнджерс
|1 : 3
|1.12
|03:00
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Торонто – Сан-Хосе
|3 : 1
|1.12
|05:30
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Чикаго – Эдмонтон
|4 : 5
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|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|23
|41
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Джейсон Робертсон
Даллас
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|36
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|23
|36
|И
|Г
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Джейсон Робертсон
Даллас
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Коннор Макдэвид
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|18
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Бо Хорват
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|И
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