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Сегодня, 08:28

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Чикаго», Драйзайтль набрал три очка

Сергей Разин
корреспондент
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1 декабря.&amp;quot;Чикаго&amp;quot; - «Эдмонтон» (4:5).
Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 5:4.

В составе «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Леон Драйзайтль, по 2 (1+1) очка у Коннора Макдэвида, Райана Нюджента-Хопкинса и Маттиаса Янмарка. У «Блэкхокс» дубль оформил Макс Доми, по голу забили Борис Катчук и Маккензи Энтвистл.

После этого матча «Эдмонтон» с 26 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Чикаго» с 16 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Эдмонтон» — 4:5 (0:0, 1:2, 3:3)

Голы: Драйзайтль — 14 (Нерс, Кулак), 20:54 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 10 (Пулюярви, Янмарк), 29:48 — 0:2. Катчук — 1 (Дж. Джонсон, Энтвистл), 34:33 — 1:2. Макдэвид — 18 (Драйзайтль, Кулак), 41:18 — 1:3. Янмарк — 1 (Нюджент-Хопкинс, Бушар), 50:00 — 1:4. Доми — 6 (бол.), 52:37 — 2:4. Энтвистл — 1 (Р. Джонсон), 52:56 — 3:4. Драйзайтль — 15 (Макдэвид, Хаймэн), 55:21 — 3:5. Доми — 7 (бол., Кейн), 58:49 — 4:5.

Вратари: Содерблум (58:44 — 58:49, 59:13) — Скиннер.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 25 (6+7+12) — 41 (14+11+16).

Наши: — .

1 декабря. Чикаго. United Center. 15397 зрителей.

НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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2 Айлендерс 24 15 9 30
3 Каролина 23 12 11 29
4 Питтсбург 23 11 12 26
5 Рейнджерс 24 11 13 26
6 Вашингтон 24 10 14 23
7 Филадельфия 23 8 15 21
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 25 15 10 35
3 Тампа-Бэй 22 13 9 27
4 Детройт 22 11 11 27
5 Флорида 23 10 13 24
6 Монреаль 22 11 11 23
7 Баффало 23 10 13 21
8 Оттава 22 8 14 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 23 13 10 30
2 Виннипег 21 14 7 29
3 Колорадо 20 12 8 25
4 Миннесота 21 10 11 22
5 Нэшвилл 21 10 11 22
6 Сент-Луис 22 11 11 22
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 22 6 16 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 17 7 35
2 Сиэтл 22 14 8 31
3 Лос-Анджелес 25 12 13 28
4 Эдмонтон 23 13 10 26
5 Калгари 22 10 12 23
6 Ванкувер 23 9 14 21
7 Сан-Хосе 26 8 18 20
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1.12 03:00
Оттава – Рейнджерс
1 : 3
1.12 03:00
Торонто – Сан-Хосе
 3 : 1
1.12 05:30
Чикаго – Эдмонтон
 4 : 5
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 23 41
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 23 36
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 19
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Бо Хорват

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Ванкувер

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