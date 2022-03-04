«Чикаго» обыграл «Эдмонтон» в овертайме

«Чикаго» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт.

«Чикаго» занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 48 очками в 55 матчах. «Эдмонтон» идет на 8-й строчке с 64 очками в 55 играх.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Лафферти — 2 (Курашев, Карпентер), 2:34 — 1:0. Драйзайтль — 38 (бол., Макдэвид, Бэрри), 14:35 — 1:1. Кейн — 17 (Строум, К. Джонс), 16:55 — 2:1. Кейн — 6 (Драйзайтль, Нерс), 19:26 — 2:2. Кубалик — 11, 42:49 — 3:2. Кейн — 7 (Макдэвид, Бушар), 59:10 — 3:3. Дебринкэт — 30 (бол., Кейн, С. Джонс), 62:23 — 4:3.

Вратари: Флери (62:23) — Коскинен (62:23).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 32 (8+12+10+2) — 32 (11+5+16+0).

4 марта. Чикаго. United Center. 19 688 зрителей.