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Сегодня, 08:22

«Чикаго» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Чикаго» на своем льду проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

«Детройт» набрал 13 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Чикаго» располагается на 13-й строчке — 11 очков.

ХК Детройт Ред Уингз
ХК Чикаго Блэкхокс
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5 Коламбус 12 5 7 12
6 Айлендерс 13 5 8 12
7 Питтсбург 14 5 9 12
8 Филадельфия 13 4 9 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Торонто 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 13 7 6 14
4 Детройт 12 6 6 13
5 Бостон 14 6 8 13
6 Оттава 12 6 6 12
7 Баффало 13 5 8 11
8 Монреаль 13 4 9 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 13 12 1 24
2 Миннесота 12 8 4 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Сент-Луис 13 7 6 14
5 Юта 13 5 8 13
6 Колорадо 13 6 7 12
7 Чикаго 14 5 9 11
8 Нэшвилл 13 4 9 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 9 4 19
2 Лос-Анджелес 14 8 6 19
3 Ванкувер 11 6 5 15
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7 Анахайм 12 4 8 10
8 Сан-Хосе 14 4 10 10
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