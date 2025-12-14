«Детройт» выиграл у «Чикаго», Дебринкэт набрал три очка

«Детройт» на выезде победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

3 (2+1) очка набрал Алекс Дебринкэт, гол и результативная передача на счету Патрика Кейна.

«Ред Вингз» нанесли «Блэкхокс» второе поражение подряд.

«Детройт» набрал 39 очков и поднялся на 5-е место в таблице Восточной конференции. «Чикаго» с 32 очками — на 10-й строчке таблицы «Запад».