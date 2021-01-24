Хет-трик Зутера принес «Чикаго» победу над «Детройтом»

«Чикаго» победил «Детройт» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей хет-трик сделал Пиус Зутер.

В составе гостей во втором звене выступал Владислав Наместников. Результативными действиями он не отметился, как и Никита Задоров у хозяев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Детройт» — 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)

Голы: Зутер — 1 (Де Хаан, Кейн), 4:42 — 1:0. Зутер — 2 (бол., Янмарк, Кубалик), 9:44 — 2:0. Бертуцци — 2 (бол., Ларкин, Гронек), 20:41 — 2:1. Мерфи — 2, 37:18 — 3:1. Янмарк — 2 (Кейн, Мерфи), 40:58 — 4:1. Бертуцци — 3 (бол., Райан, Гронек), 51:39 — 4:2. Зутер — 3 (Дебринкэт, Кит), 52:28 — 5:2. Курашев — 2, 55:55 — 6:2.

Вратари: Ланкинен — Бернье.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 35 (13+10+12) — 27 (5+12+10).

Наши: Задоров (19.16/2/+3) — Наместников (14.30/1/-3).

24 января. Чикаго. United Center.