Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:18

«Чикаго» обыграл «Детройт»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Чикаго» выиграл у «Детройта» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блэкхокс» ожержали вторую победу подряд, «Ред Уинз» потерпели второе кряду поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Детройт» — 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Сутер — 1 (Хагг, Линдстрем), 9:26 — 0:1. Ларкин — 2 (бол., Кубалик, Гронек), 10:33 — 0:2. Атанасиу — 1 (буллит), 25:41 — 1:2. Кубалик — 2 (Мяяття), 31:18 — 1:3. Курашев — 1 (Лафферти, Дж. Джонсон), 43:46 — 2:3. Мерфи — 1 (мен., Лафферти), 50:06 — 3:3. Доми — 2, 62:16 — 4:3.

Вратари: Мразек (Стэлок, 40:00, 62:16) — Неделькович (62:16).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 29 (3+11+13+2) — 28 (6+12+9+1).

22 октября. Чикаго. United Center. 18753 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Чикаго Блэкхокс
0
Читайте также
Криштиану снова не справился с эмоциями и прилюдно психанул. Может, потому он и стал великим?
От поедания клубники до конфликта с Конором. Как Хасбик превратился в суперзвезду UFC
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Небензя заявил о применении Украиной террористических методов на территории РФ
ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Василевский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Тампа-Бэй»

«Колорадо» проиграл «Сиэтлу». Ничушкин набрал 2 очка
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 4 3 1 7
2 Рейнджерс 5 3 2 7
3 Каролина 4 3 1 6
4 Филадельфия 4 3 1 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 4
6 Айлендерс 4 2 2 4
7 Вашингтон 5 2 3 4
8 Коламбус 5 2 3 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 5 4 1 8
2 Флорида 5 3 2 7
3 Баффало 4 3 1 6
4 Детройт 4 2 2 6
5 Монреаль 5 3 2 6
6 Торонто 5 3 2 6
7 Оттава 4 2 2 4
8 Тампа-Бэй 5 2 3 4
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 4 3 1 7
2 Колорадо 5 2 3 5
3 Нэшвилл 6 2 4 5
4 Сент-Луис 2 2 0 4
5 Чикаго 4 2 2 4
6 Виннипег 4 2 2 4
7 Миннесота 4 1 3 2
8 Аризона 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 5 4 1 8
2 Калгари 4 3 1 6
3 Сиэтл 6 2 4 6
4 Лос-Анджелес 6 3 3 6
5 Эдмонтон 4 2 2 4
6 Анахайм 5 1 4 3
7 Ванкувер 5 0 5 2
8 Сан-Хосе 6 1 5 2
Результаты / календарь
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
22.10 02:00
Флорида – Тампа-Бэй
 2 : 3 ОТ
22.10 03:30
Чикаго – Детройт
 4 : 3 ОТ
22.10 04:00
Колорадо – Сиэтл
 2 : 3
22.10 20:00
Бостон – Миннесота
 - : -
22.10 20:00
Нью-Джерси – Сан-Хосе
 - : -
22.10 23:00
Оттава – Аризона
 - : -
22.10 23:00
Эдмонтон – Сент-Луис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 5 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 4 10
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 5 9
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 5 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 4 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

4 5
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 1 1.00
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости