«Детройт» победил «Чикаго», Свечников в дебютном матче набрал два очка

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 5:3.

Форвард «красных крыльев» Евгений Свечников в дебютном матче сезона в НХЛ набрал 2 (1+1) очка. 19 февраля россиянин был вызван из «Гранд-Рэпидс Гриффинс», выступающий в АХЛ.

После этого матча «Детройт» с 17 очками знимает шестое место в Центральном дивизионе, «Чикаго» с 26 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Детройт» — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Голы: Райан — 6 (Фаббри, Декейсер), 10:27 — 0:1. Дебринкэт — 10 (де Хаан, Боквист), 33:53 — 1:1. Хелм — 1 (Гленденинг, Эрне), 34:09 — 1:2. Юос — 2 (бол., Фаббри, Задина), 38:27 — 1:3. Свечников — 1 (Нильсен, Филппула), 42:33 — 1:4. Янмарк — 7 (Седерберг, Боквист), 44:43 — 2:4. Нильсен — 1 (Свечников, Филппула), 48:15 — 2:5. Кубалик — 7 (Хагель, Кемпф), 59:48 — 3:5.

Вратари: Суббан — Бернье.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 36 (13+10+13) — 32 (7+14+11).

Наши: Задоров (18.12/2/-1) — Наместников (16.48/3/-1), Свечников (12.04/3/+1).

28 февраля. Чикаго. United Center.