«Чикаго» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

За «Блэкхокс» хет-триком отметился Тейлор Холл, еще по шайбе забросили Коннор Бедард, Теуво Терявяйнен и Луис Кревьер.

У «Старз» отличились Колин Блэквелл и Мэтт Дюшейн.

«Даллас» с 26 очками идет 5-м на «Западе», «Чикаго» набрала 16 очков и занимает последнее, 16-е место.