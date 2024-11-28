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Сегодня, 08:59

«Чикаго» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Чикаго» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

За «Блэкхокс» хет-триком отметился Тейлор Холл, еще по шайбе забросили Коннор Бедард, Теуво Терявяйнен и Луис Кревьер.

У «Старз» отличились Колин Блэквелл и Мэтт Дюшейн.

«Даллас» с 26 очками идет 5-м на «Западе», «Чикаго» набрала 16 очков и занимает последнее, 16-е место.

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НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Чикаго Блэкхокс
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«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 22 16 6 33
2 Нью-Джерси 25 15 10 32
3 Вашингтон 22 15 7 31
4 Рейнджерс 21 12 9 25
5 Филадельфия 23 10 13 23
6 Коламбус 21 9 12 21
7 Айлендерс 23 8 15 21
8 Питтсбург 24 8 16 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 22 13 9 28
2 Флорида 23 13 10 27
3 Бостон 24 11 13 25
4 Тампа-Бэй 21 11 10 24
5 Баффало 22 11 11 23
6 Детройт 22 10 12 22
7 Оттава 21 9 12 19
8 Монреаль 22 8 14 19
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 23 18 5 36
2 Миннесота 22 14 8 32
3 Даллас 21 13 8 26
4 Колорадо 22 12 10 24
5 Сент-Луис 24 11 13 23
6 Юта 22 9 13 21
7 Чикаго 22 8 14 18
8 Нэшвилл 23 7 16 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 22 14 8 30
2 Калгари 23 12 11 28
3 Лос-Анджелес 23 12 11 27
4 Ванкувер 21 11 10 25
5 Эдмонтон 22 11 11 24
6 Сиэтл 23 11 12 23
7 Анахайм 21 9 12 21
8 Сан-Хосе 24 7 17 19
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3.12
28.11 03:00
Каролина – Рейнджерс
4 : 3
28.11 03:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 0 : 3
28.11 03:00
Баффало – Миннесота
 0 : 1
28.11 03:30
Питтсбург – Ванкувер
 5 : 4
28.11 03:30
Тампа-Бэй – Вашингтон
 4 : 5
28.11 03:30
Айлендерс – Бостон
 3 : 6
28.11 03:30
Коламбус – Монреаль
 3 : 4 ОТ
28.11 03:30
Детройт – Калгари
 2 : 1 ОТ
28.11 03:30
Флорида – Торонто
 5 : 1
28.11 04:00
Нэшвилл – Филадельфия
 2 : 3 ОТ
28.11 04:30
Чикаго – Даллас
 6 : 2
28.11 06:00
Сиэтл – Анахайм
 2 : 5
28.11 06:00
Колорадо – Вегас
 2 : 1 Б
28.11 06:00
Лос-Анджелес – Виннипег
 4 : 1
28.11 06:30
Сан-Хосе – Оттава
 3 : 4
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