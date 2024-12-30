«Даллас» победил на выезде «Чикаго», Дадонов набрал два очка

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 5:1.

В составе «Старз» 3 (1+2) очка набрал Мэтт Дюшен, по 2 (1+1) очка у Евгения Дадонова, Джейми Бенна, Джейсона Робертсона и Уайтта Джонстона. У «Блэкхокс» шайбу забросил Коннор Бедард.

После этого матча «Даллас» с 43 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Чикаго» с 26 очками — на последней строчке.