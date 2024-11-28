«Чикаго» на своем льду обыграл «Даллас»
«Чикаго» переиграл «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2
За «Блэкхокс» шайбы забросили оформивший хет-трик Тейлор Холл, Коннор Бедард, Теуво Терявяйнен и Луис Кревьер.
Авторами голов «Старз» стали Колин Блэквелл и Мэтт Дюшейн.
«Чикаго» с 16 очками за 21 матч занимает последнее, 16-е место на «Западе», «Даллас» набрал 26 оков в 20 встречах и идет 5-м.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Даллас» — 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)
Голы: Холл — 3 (Курашев, Мартинес), 0:17 — 1:0. Холл — 4 (Донато), 5:43 — 2:0. Бедард — 4 (бол., Бертуцци), 20:41 — 3:0. Терявяйнен — 6 (Бертуцци, Броди), 23:06 — 4:0. Блэкуэлл — 2 (Хейсканен, Бурк), 23:41 — 4:1. Холл — 5 (Смит, Марун), 28:42 — 5:1. Кревье — 1 (Михеев), 33:18 — 6:1. Дюшен — 12 (бол., Джонстон, Робертсон), 53:43 — 6:2.
Вратари: Мразек — Десмит.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 26 (10+10+6) — 27 (9+11+7).
Наши: Михеев (15.22/4/+1) — Дадонов (14.49/0/-1), Любушкин (16.15/2/0).
28 ноября. Чикаго. United Center.
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|18
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|36
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|22
|14
|8
|32
|3
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|13
|8
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
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|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|22
|9
|13
|21
|7
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|8
|14
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|8
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
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|1
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|22
|14
|8
|30
|2
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|23
|12
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|28
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|Ванкувер
|21
|11
|10
|25
|4
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|25
|5
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|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
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|7
|Анахайм
|20
|8
|12
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|8
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|19
|28.11
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|4 : 3
|28.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|0 : 3
|28.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|0 : 1
|28.11
|03:30
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|28.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|4 : 5
|28.11
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|3 : 6
|28.11
|03:30
|
Коламбус – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|28.11
|03:30
|
Детройт – Калгари
|2 : 1 ОТ
|28.11
|03:30
|
Флорида – Торонто
|5 : 1
|28.11
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|28.11
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|6 : 2
|28.11
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|- : -
|28.11
|06:00
|
Колорадо – Вегас
|- : -
|28.11
|06:00
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|- : -
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Оттава
|- : -