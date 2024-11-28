«Чикаго» на своем льду обыграл «Даллас»

«Чикаго» переиграл «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2

За «Блэкхокс» шайбы забросили оформивший хет-трик Тейлор Холл, Коннор Бедард, Теуво Терявяйнен и Луис Кревьер.

Авторами голов «Старз» стали Колин Блэквелл и Мэтт Дюшейн.

«Чикаго» с 16 очками за 21 матч занимает последнее, 16-е место на «Западе», «Даллас» набрал 26 оков в 20 встречах и идет 5-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Даллас» — 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)

Голы: Холл — 3 (Курашев, Мартинес), 0:17 — 1:0. Холл — 4 (Донато), 5:43 — 2:0. Бедард — 4 (бол., Бертуцци), 20:41 — 3:0. Терявяйнен — 6 (Бертуцци, Броди), 23:06 — 4:0. Блэкуэлл — 2 (Хейсканен, Бурк), 23:41 — 4:1. Холл — 5 (Смит, Марун), 28:42 — 5:1. Кревье — 1 (Михеев), 33:18 — 6:1. Дюшен — 12 (бол., Джонстон, Робертсон), 53:43 — 6:2.

Вратари: Мразек — Десмит.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 26 (10+10+6) — 27 (9+11+7).

Наши: Михеев (15.22/4/+1) — Дадонов (14.49/0/-1), Любушкин (16.15/2/0).

28 ноября. Чикаго. United Center.