«Даллас» в результативном матче обыграл «Чикаго», у Радулова «-1»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 6:4.

В составе «Старз» 3 (1+2) очка набрал Роопе Хинтц, по 2 (1+1) очка набрали Джейми Бенн, Джо Павелски и Тайлер Сегин, дубль оформил Джейсон Робертсон. У «Блэкхокс» отличились Филипп Курашев, Джонатан Тейвз, Борис Катчук и Кирби Дах.

Форвард «Далласа» Александр Радулов завершил встречу с показателем полезности «-1», у Владислава Наместникова «+1».

После этого матча «Даллас» с 86 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Чикаго» с 59 очками — на 14-й строчке.