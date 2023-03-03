«Даллас» обыграл «Чикаго». Дадонов набрал одно очко
«Даллас» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блэкхокс» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился одной голевой передачей.
«Даллас» лидирует в Западной конференции с 79 очками. «Чикаго» — последний (47 очков).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Даллас» — 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)
Голы: Хинтц — 27 (бол., Павелски, Хейсканен), 10:21 — 0:1. Гуттман — 3 (Т. Джонсон, Тинорди), 15:54 — 1:1. Хинтц — 28 (бол., Хейсканен, Робертсон), 17:05 — 1:2. С. Джонс — 7, 20:26 — 2:2. Бенн — 25 (Дадонов, Джонстон), 40:45 — 2:3. Линделл — 7 (п.в., Павелски), 58:35 — 2:4. Хинтц — 29 (п.в., Робертсон), 59:46 — 2:5.
Вратари: Мразек (57:56 — 58:35, 58:40 — 59:46) — Мюррей.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 21 (11+3+7) — 36 (16+11+9).
Наши: — - Дадонов (13.43/2/0).
3 марта. Чикаго. United Center. 17612 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|39
|20
|86
|2
|Нью-Джерси
|60
|40
|20
|85
|3
|Рейнджерс
|62
|35
|27
|79
|4
|Питтсбург
|61
|31
|30
|71
|5
|Айлендерс
|64
|31
|33
|70
|6
|Вашингтон
|63
|30
|33
|66
|7
|Филадельфия
|62
|23
|39
|57
|8
|Коламбус
|61
|20
|41
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|61
|48
|13
|101
|2
|Торонто
|62
|38
|24
|84
|3
|Тампа-Бэй
|61
|37
|24
|79
|4
|Баффало
|60
|31
|29
|66
|5
|Оттава
|61
|31
|30
|66
|6
|Флорида
|63
|30
|33
|66
|7
|Детройт
|61
|28
|33
|65
|8
|Монреаль
|60
|26
|34
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|62
|33
|29
|79
|2
|Миннесота
|61
|34
|27
|74
|3
|Колорадо
|59
|34
|25
|73
|4
|Виннипег
|61
|35
|26
|72
|5
|Нэшвилл
|59
|30
|29
|66
|6
|Сент-Луис
|60
|26
|34
|57
|7
|Аризона
|61
|21
|40
|51
|8
|Чикаго
|61
|21
|40
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|61
|36
|25
|78
|2
|Лос-Анджелес
|62
|34
|28
|76
|3
|Сиэтл
|61
|34
|27
|74
|4
|Эдмонтон
|62
|33
|29
|74
|5
|Калгари
|62
|27
|35
|67
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|61
|18
|43
|48
|8
|Анахайм
|62
|20
|42
|48
|3.03
|03:00
|
Флорида – Нэшвилл
|1 : 2
|3.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|4 : 5 ОТ
|3.03
|03:00
|
Детройт – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
|3.03
|03:00
|
Рейнджерс – Оттава
|3 : 5
|3.03
|03:00
|
Бостон – Баффало
|7 : 1
|3.03
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|2 : 5
|3.03
|05:00
|
Калгари – Торонто
|1 : 2
|3.03
|06:00
|
Ванкувер – Миннесота
|- : -
|3.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -
|3.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|118
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|90
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|87
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|61
|43
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|60
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.27