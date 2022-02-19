«Даллас» по буллитам обыграл «Чикаго»

«Даллас» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. За три периода и овертайм команды не забросили ни одной шайбы. Победитель определился в серии буллитов.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов сыграл 11 с половиной минут и сделал 3 броска по воротам сопреника. Также он не реализовал свою попытку в серии буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Даллас» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Петерсон.

Вратари: Флери — Эттингер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (11+11+7+5) — 29 (9+9+9+2).

Наши: — - Гурьянов (20.16/5/0), Радулов (11.29/3/0).

19 февраля. Чикаго. United Center.