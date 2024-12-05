«Чикаго» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» в гостях одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

За «Брюинз» по две шайбы забросили Морган Гики и Брэд Маршанн.

Авторами голов «Блэкхокс» стали Алекс Власик и Джейсон Дикинсон.

«Бостон» с 31 очком расположился на 6-й строчке Восточной конференции, «Чикаго» набрал 18 очков и идет последним на «Западе».