«Чикаго» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» обыграл на выезде «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У гостей две шайбы забросил Мейсон Лорей, один гол на счету Марата Хуснутдинова. В сезоне-2025/26 23-летний россиянин набрал 22 (11+11 очков) в 44 матчах. У хозяев отличились Райан Грин и Уайатт Кайзер.

«Бостон» выиграл шестой матч подряд и с 58 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции. «Чикаго» (45 очков) располагается на 14-й строчке в Западной конференции.