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Сегодня, 06:01

«Бостон» нанес «Чикаго» четвертое поражение подряд, Михеев набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Блэкхокс» потерпели четвертое поражение подряд.

У «Брюинз» Морган Гики и Бред Маршанн забросили по две шайбы. У хозяев отличились Алекс Власик и Джейсон Дикинсон.

Российский защитник «Блэкхокс» Илья Михеев отметился голевой передачей. Теперь у него 5 (2+3) очка в этом сезоне.

«Чикаго» идет полседним в Западной конференции, набрав 18 очков в 26 играх. «Бостон» занимает 6-е место в Восточной конференции — 31 очко в 28 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Бостон» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Власик — 1 (Фолиньо, Мерфи), 1:23 — 1:0. Гики — 3 (Бразо, Истерли), 12:17 — 1:1. Маршан — 9 (Пастрняк, Лорей), 22:58 — 1:2. Маршан — 10 (Пастрняк, Истерли), 25:03 — 1:3. Дикинсон — 5 (Михеев, Мерфи), 38:23 — 2:3. Гики — 4 (Бразо, Лорей), 45:02 — 2:4.

Вратари: Мразек — Суэймен.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 22 (6+7+9) — 27 (7+9+11).

Наши: Михеев (14.55/0/+1) — Задоров (21.12/0/-1).

5 декабря. Чикаго. United Center. 19179 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Чикаго Блэкхокс
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3 Каролина 25 16 9 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
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7 Коламбус 24 11 13 25
8 Айлендерс 26 9 17 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 24 15 9 32
2 Флорида 26 15 11 32
3 Бостон 27 13 14 29
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5 Баффало 25 11 14 24
6 Детройт 25 10 15 24
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 25 9 16 21
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 25 17 8 38
2 Виннипег 26 18 8 36
3 Даллас 24 16 8 32
4 Колорадо 26 14 12 28
5 Сент-Луис 26 12 14 26
6 Юта 25 10 15 24
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8 Чикаго 25 8 17 18
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3 Ванкувер 24 13 11 30
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