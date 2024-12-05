«Бостон» нанес «Чикаго» четвертое поражение подряд, Михеев набрал одно очко
«Чикаго» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Блэкхокс» потерпели четвертое поражение подряд.
У «Брюинз» Морган Гики и Бред Маршанн забросили по две шайбы. У хозяев отличились Алекс Власик и Джейсон Дикинсон.
Российский защитник «Блэкхокс» Илья Михеев отметился голевой передачей. Теперь у него 5 (2+3) очка в этом сезоне.
«Чикаго» идет полседним в Западной конференции, набрав 18 очков в 26 играх. «Бостон» занимает 6-е место в Восточной конференции — 31 очко в 28 матчах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Бостон» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Власик — 1 (Фолиньо, Мерфи), 1:23 — 1:0. Гики — 3 (Бразо, Истерли), 12:17 — 1:1. Маршан — 9 (Пастрняк, Лорей), 22:58 — 1:2. Маршан — 10 (Пастрняк, Истерли), 25:03 — 1:3. Дикинсон — 5 (Михеев, Мерфи), 38:23 — 2:3. Гики — 4 (Бразо, Лорей), 45:02 — 2:4.
Вратари: Мразек — Суэймен.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 22 (6+7+9) — 27 (7+9+11).
Наши: Михеев (14.55/0/+1) — Задоров (21.12/0/-1).
5 декабря. Чикаго. United Center. 19179 зрителей.
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|8
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|24
|16
|8
|32
|4
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|26
|14
|12
|28
|5
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|Юта
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|10
|15
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|7
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|25
|8
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|26
|16
|10
|35
|2
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|25
|14
|11
|31
|3
|Ванкувер
|24
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|11
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|5
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|14
|25
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|10
|18
|25
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|23
|10
|13
|23
|5.12
|03:30
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Торонто – Нэшвилл
|- : -
|5.12
|03:30
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Чикаго – Бостон
|2 : 4
|5.12
|06:00
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Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
|5.12
|06:00
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Анахайм – Вегас
|- : -