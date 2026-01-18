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18 января, 06:44

«Бостон» в матче с «Чикаго» одержал шестую победу подряд

Павел Лопатко

«Бостон» победил «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Грин и Андре Бураковски, у гостей забили Чарли Макэвой, Мейсон Лорей (дубль), Виктор Арвидссон и российский нападающий Марат Хуснутдинов. В сезоне-2025/26 23-летний форвард в 44 матчах набрал 22 (11+11 очков).

«Бостон» выиграл шестой матч подряд и занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 58 очками после 49 игр. «Чикаго» (45 очков после 48 игр) располагается на 14-м месте в Западной конференции.

В следующем матче «Бостон» 21 января сыграет на выезде с «Далласом». «Чикаго» 20 января примет «Виннипег».

НХЛ. Регулярный чемпионат
18 января, 04:00. United Center (Чикаго)
Чикаго
Бостон
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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Чикаго Блэкхокс
Марат Хуснутдинов
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30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
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