«Бостон» в матче с «Чикаго» одержал шестую победу подряд

«Бостон» победил «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Грин и Андре Бураковски, у гостей забили Чарли Макэвой, Мейсон Лорей (дубль), Виктор Арвидссон и российский нападающий Марат Хуснутдинов. В сезоне-2025/26 23-летний форвард в 44 матчах набрал 22 (11+11 очков).

«Бостон» выиграл шестой матч подряд и занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 58 очками после 49 игр. «Чикаго» (45 очков после 48 игр) располагается на 14-м месте в Западной конференции.

В следующем матче «Бостон» 21 января сыграет на выезде с «Далласом». «Чикаго» 20 января примет «Виннипег».