«Чикаго» — «Баффало»: видеообзор матча

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Чикаго» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Сэйбрз» отличились Расмус Далин, Джефф Скиннер и Эрик Джонсон. У «Блэкхокс» шайбы забросили Тэйлор Рэддиш и Филипп Курашев.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте