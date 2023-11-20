Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:45

«Чикаго» — «Баффало»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Чикаго» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Сэйбрз» отличились Расмус Далин, Джефф Скиннер и Эрик Джонсон. У «Блэкхокс» шайбы забросили Тэйлор Рэддиш и Филипп Курашев.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Чикаго Блэкхокс
0
Читайте также
Панарин оформил дубль и установил два исторических рекорда в НХЛ
«Постараюсь добиться большего». Медведев завершил отличный сезон и собирается попробовать что-то новое
Следовавший в Измир самолет вылетел из Парижа без пилота и 30 пассажиров
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Рейтинг по уровню зарплат в РФ возглавили регионы Крайнего Севера
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Питтсбург» — «Вегас»: видеообзор матча

«Анахайм» — «Сент-Луис»: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 15 12 3 25
2 Филадельфия 18 10 8 21
3 Вашингтон 15 9 6 20
4 Каролина 17 10 7 20
5 Питтсбург 17 9 8 18
6 Нью-Джерси 16 8 8 17
7 Айлендерс 17 6 11 17
8 Коламбус 19 4 15 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 13 3 28
2 Флорида 17 11 6 23
3 Торонто 17 10 7 22
4 Тампа-Бэй 18 8 10 20
5 Детройт 17 8 9 19
6 Баффало 18 8 10 17
7 Оттава 15 8 7 16
8 Монреаль 18 7 11 16
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 16 11 5 23
2 Колорадо 16 11 5 22
3 Виннипег 17 10 7 22
4 Сент-Луис 17 9 8 19
5 Аризона 17 8 9 18
6 Миннесота 17 5 12 14
7 Нэшвилл 16 6 10 12
8 Чикаго 16 5 11 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 13 6 28
2 Ванкувер 18 12 6 25
3 Лос-Анджелес 16 10 6 23
4 Анахайм 18 9 9 18
5 Сиэтл 19 7 12 18
6 Калгари 17 6 11 15
7 Эдмонтон 16 5 11 11
8 Сан-Хосе 17 3 14 7
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
23.11
24.11
25.11
26.11
20.11 01:30
Филадельфия – Коламбус
 5 : 2
20.11 02:00
Питтсбург – Вегас
 3 : 0
20.11 03:00
Чикаго – Баффало
 2 : 3
20.11 04:00
Анахайм – Сент-Луис
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 18 28
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 18 28
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 18 28
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 17 14
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 17 14
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 18 13
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 8 1.72
Алекс Неделькович

Алекс Неделькович

Питтсбург

 3 2

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости