«Баффало» выиграл у «Чикаго» в гостях, Михеев отдал пас на гол в меньшинстве

«Баффало» победил «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев единственный гол (в меньшинстве) забил Райан Грин с передачи российского нападающего Ильи Михеева. В сезоне-2025/26 31-летний россиянин в 76 матчах набрал 36 (18+18) очков.

У гостей шайбы забросили Джош Норрис, Тэйдж Томпсон (дубль), Алекс Так и Райан Маклеод.

«Чикаго» проиграл четвертый матч подряд. Он занимает 15-е место в таблице Западной конференции (70 очков после 81 игры). «Баффало» (108 очков после 81 встречи) располагается на втором месте в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

14 апреля, 03:30. United Center (Чикаго) Чикаго Баффало

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