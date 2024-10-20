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Сегодня, 05:51

«Чикаго» дома проиграл «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Баффало» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Форвард «Блэкхокс» Крэйг Смит оформил дубль. У «Сэйбрз» отличились Тэйг Томпсон, Бек Маленстин, Джон-Джейсон Петерка и Райан Маклеод.

«Чикаго» с 5 очками занимает 12-е место в Западной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 5 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Баффало» — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Томпсон — 4 (Петерка, Так), 8:39 — 0:1. Маленстин — 1 (Клифтон, Кребс), 11:31 — 0:2. Смит — 1 (Райхель, Джонс), 26:28 — 1:2. Смит — 2 (Райхель, Мерфи), 32:48 — 2:2. Петерка — 4 (Томпсон, Пауэр), 38:37 — 2:3. Маклеод — 3 (п.в., Козенс), 59:34 — 2:4.

Вратари: Содерблум (57:49 — 59:34) — Луукконен.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 37 (12+13+12) — 22 (9+8+5).

Наши: Михеев (14.08/0/0) — -.

20 октября. Чикаго. United Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Чикаго Блэкхокс
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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