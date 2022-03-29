«Баффало» в результативном матче победил «Чикаго», отыгравшись с 0:4

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 6:5.

«Сэйбрз» к 25-й минуте уступали со счетом 0:4, а победную шайбу забросил Тэйг Томпсон за 11 секунд до окончания третьего периода.

После этого матча «Баффало» с 58 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Чикаго» с 58 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Баффало» — 5:6 (3:0, 1:3, 1:3)

Голы: де Хаан — 2 (Рэддиш, Кубалик), 7:53 — 1:0. Лафферти — 5 (Маккейб, Р. Джонсон), 13:44 — 2:0. Тэйвз — 11 (бол., Курашев, Кубалик), 16:55 — 3:0. С. Джонс — 5 (Дебринкэт, Строум), 21:21 — 4:0. Олофссон — 13 (бол., Козенс, Йокихарью), 24:50 — 4:1. Олофссон — 14 (Скиннер), 30:24 — 4:2. Окпосо — 17 (Козенс, Батчер), 34:32 — 4:3. Хиностроза — 11 (Далин, Томпсон), 42:39 — 4:4. Дебринкэт — 38 (бол., Кейн, Строум), 50:56 — 5:4. Так — 9 (Олофссон, Миттельштадт), 57:46 — 5:5. Томпсон — 28 (Далин, Так), 59:49 — 5:6.

Вратари: Ланкинен — Токарски.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 21 (8+5+8) — 37 (8+15+14).

Наши: — .

29 марта. Чикаго. United Center.