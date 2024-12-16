«Чикаго» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Чикаго» на своем льду обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За «Блэкхокс» шайбы забросили Илья Михеев, Тейлор Холл, Теуво Терявяйнен, Коннор Бедард и Коннор Мерфи.

В составе нью-йоркской команды отличились Райан Пулок, Симон Хольмстрем и Ноа Добсон.

«Чикаго» набрал 22 очков и занимает 15-е место в Западной конференции, «Айлендерс» с 31 очком идет 12-м на «Востоке».