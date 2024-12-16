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Сегодня, 09:13

«Чикаго» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Чикаго» на своем льду обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За «Блэкхокс» шайбы забросили Илья Михеев, Тейлор Холл, Теуво Терявяйнен, Коннор Бедард и Коннор Мерфи.

В составе нью-йоркской команды отличились Райан Пулок, Симон Хольмстрем и Ноа Добсон.

«Чикаго» набрал 22 очков и занимает 15-е место в Западной конференции, «Айлендерс» с 31 очком идет 12-м на «Востоке».

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 29 21 8 44
2 Нью-Джерси 33 20 13 43
3 Каролина 30 19 11 39
4 Филадельфия 31 14 17 32
5 Рейнджерс 30 15 15 31
6 Питтсбург 32 13 19 31
7 Айлендерс 32 12 20 31
8 Коламбус 31 12 19 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 31 19 12 40
2 Флорида 31 18 13 38
3 Бостон 32 16 16 35
4 Тампа-Бэй 28 16 12 34
5 Оттава 30 15 15 32
6 Детройт 30 12 18 28
7 Баффало 31 11 20 26
8 Монреаль 30 11 19 25
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 32 22 10 45
2 Миннесота 31 20 11 44
3 Даллас 29 18 11 36
4 Колорадо 32 18 14 36
5 Юта 30 14 16 33
6 Сент-Луис 32 15 17 33
7 Чикаго 31 10 21 22
8 Нэшвилл 31 8 23 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 30 18 12 39
3 Эдмонтон 30 18 12 38
4 Ванкувер 29 15 14 35
5 Калгари 31 15 16 35
6 Сиэтл 32 15 17 32
7 Сан-Хосе 33 11 22 27
8 Анахайм 29 11 18 26
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16.12 01:00
Торонто – Баффало
 5 : 3
16.12 01:00
Каролина – Коламбус
 4 : 1
16.12 02:00
Сент-Луис – Рейнджерс
3 : 2
16.12 02:00
Миннесота – Вегас
 2 : 3
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