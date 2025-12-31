«Айлендерс» по буллитам переиграли «Чикаго», Шабанов сделал голевую передачу

«Айлендерс» на выезде выиграли у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

В основное время у гостей отметились Калум Ритчи и Бо Хорват, а у «Блэкхокс» забили Теуво Терявяйнен и Ник Лардис. Победный буллит на счету Бо Хорвата.

Российский нападающий «островитян» Максим Шабанов отметился голевой передачей. У 25-летнего россиянина теперь 12 (4+8) очков в 27 играх этого сезона.

«Айлендерс» набрали 48 очков в 40 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке — 35 очков в 39 играх.